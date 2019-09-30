Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео. Ролик опубликовал канал "360".
На записи мужчина жалуется на беспорядок в доме и кричит на дочек, стоящих вдоль стены. Девушки, судя по всему, боятся смотреть ему в глаза. Неожиданно он пинает одну из них, требуя повернуться к нему.
"И они еще жалуются!" — удивляется Хачатурян.
Ранее следователи выяснили, что сестры Хачатурян говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого. Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек закроют.
13 сентября, 19:21Сказано в эфиреСлышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".
Дело сестер Хачатурян
Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого мужчина на протяжении долгого времени, по их словам, издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.
Следствие предъявило сестрам самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
3 июля, 16:30Сказано в эфире"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.