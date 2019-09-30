На Урале бортпроводника заподозрили в краже 25 тысяч рублей у пассажира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сен - РИА Новости. Бортпроводник из Тюмени подозревается в краже 25 тысяч рублей у пассажира на борту самолета, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Ведомство уточняет, что в субботу к транспортным полицейским в аэропорту Ханты-Мансийска обратился пассажир рейса Нижневартовск - Ханты-Мансийск - Тюмень. Он объяснил, что после посадки в самолет передал свой рюкзак бортпроводнику, чтобы тот поместил сумку в хвостовую часть салона, так как она не поместилась на багажной полке. Мужчина также отметил, что когда самолет прибыл в Ханты-Мансийск, он не нашел 25 тысяч рублей в рюкзаке.

Проверив информацию пассажира, транспортные полицейские опросили свидетелей и выяснили, кто может быть причастен к краже. "Им оказался 28-летний житель Тюмени - бортпроводник авиакомпании, осуществлявшей перевозку. Злоумышленник был задержан в гостинице, где отдыхал после рейса. В ходе проведения личного досмотра похищенные деньги были обнаружены и изъяты", - говорится в сообщении.

Бортпроводник, подозреваемый в краже, пояснил, что действительно находился на указанном рейсе в составе экипажа, подчеркнули в ведомстве. "Перед вылетом самолета видел, как его коллега отнес рюкзак пассажира в хвостовую часть салона и ушел. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник быстро проверил содержимое рюкзака и похитил 25 тысяч рублей", - сообщает управление.