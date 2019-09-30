ЕС пытается привести в действие механизм INSTEX

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Европейский союз пытается привести в действие механизм финансовых расчетов INSTEX, это крайне сложно, однако неправильно говорить о том, что Евросоюз ничего не сделал в связи с санкциями США против Ирана, заявила РИА Новости специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи.

"Очень сложно было создать финансовый механизм INSTEX, эта операция крайне сложная. Легко сказать, что ЕС ничего не сделал для Ирана. Но для того, чтобы запустить такой механизм, который будет зарегистрирован в одной стране, при этом будет базироваться в другой, чтобы разделить риски, вовлечь как можно больше стран, не только страны-члены ЕС, но и другие государства, пытаться (установить), как можно вести торговлю, создать механизм в Иране для осуществления непрямой торговли... - это крайне сложно. Было бы неправильным говорить, что ничего не было сделано", - сказала Точчи на полях ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".

Она подчеркнула, что со стороны ЕС было сделано многое, однако этого еще недостаточно. "Механизм был создан, сейчас нужно начать использовать его. Пока что мы в фазе, когда пытаемся привести его в действие. Мы в процессе", - добавила собеседница агентства.

Ранее страны ЕС заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США против Тегерана и обеспечить возможность торговли в обход американских санкций. Однако на днях президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не видел эффективных действий ЕС в этом направлении.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).