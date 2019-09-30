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РИА Новости

Асад заявил о готовности укреплять отношения с Абхазией

17:15 30.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым
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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил главу Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем победы и независимости и заявил о готовности прилагать все усилия для укрепления и развития двусторонних отношений, сообщила пресс-служба абхазского президента.
В понедельник в Абхазии отмечают День победы и независимости. Грузино-абхазскую войну 1992-1993 годов в Абхазии называют Отечественной. 30 сентября 1993 года вооружённые силы Абхазии вышли к государственной границе Грузии по реке Ингури, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание войны. С тех пор Грузия лишилась контроля над Абхазией, которая стала самоуправляющейся территорией, не признававшей юрисдикцию Тбилиси.
"Пользуясь этим случаем, хотел бы подтвердить Вам наше стремление к постоянной совместной работе и готовность прилагать все усилия для укрепления и развития двусторонних отношений... с целью достижения новых высот сотрудничества на благо двух дружественных народов", - говорится в поздравлении президента Сирии.
Сирия признала Абхазию в мае 2018.
Утром в понедельник на имя главы Абхазии Рауля Хаджимбы поступили поздравления от президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова. Путин отметил, что РФ продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития.
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
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Башар АсадАбхазияСирияРауль ХаджимбаРоссияГрузияВ мире
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