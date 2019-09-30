Асад заявил о готовности укреплять отношения с Абхазией

Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018

СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил главу Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем победы и независимости и заявил о готовности прилагать все усилия для укрепления и развития двусторонних отношений, сообщила пресс-служба абхазского президента.

В понедельник в Абхазии отмечают День победы и независимости. Грузино-абхазскую войну 1992-1993 годов в Абхазии называют Отечественной. 30 сентября 1993 года вооружённые силы Абхазии вышли к государственной границе Грузии по реке Ингури, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание войны. С тех пор Грузия лишилась контроля над Абхазией, которая стала самоуправляющейся территорией, не признававшей юрисдикцию Тбилиси.

"Пользуясь этим случаем, хотел бы подтвердить Вам наше стремление к постоянной совместной работе и готовность прилагать все усилия для укрепления и развития двусторонних отношений... с целью достижения новых высот сотрудничества на благо двух дружественных народов", - говорится в поздравлении президента Сирии.

Сирия признала Абхазию в мае 2018.