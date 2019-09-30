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РИА Новости

Толстой прокомментировал заявление депутатов Литвы о бойкоте сессии ПАСЕ

17:11 30.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя высказывания депутатов из Литвы и позицию украинской делегации, заявил, что говорить о бойкоте осенней сессии ассамблеи пока рано, это "не более чем задетое самолюбие" тех, кто был против возвращения РФ в ПАСЕ.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России. Также член консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию в знак протеста против возвращения России в организацию.
"Я должен сказать: во-первых, когда любая страна бойкотирует Совет Европы, она себе в ногу стреляет. Мы только жалеем, что у нас нет возможности диалога с нашими коллегами из Украины и других стран. С другой стороны, мне кажется, говорить о том, что кто-то что-то бойкотирует, пока рано", - заявил Толстой журналистам.
Депутат выразил уверенность, что в январе коллеги из Украины "приедут в Парламентскую ассамблею Совета Европы и будут прекрасно здесь работать".
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
Вчера, 15:38Сказано в эфире
Поможет ли диалог в ПАСЕ решить украинский кризис? Мнение экспертаПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье рассчитывает "на открытый и честный диалог" с Россией по Украине. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога.
"Конечно, нам жаль, если любая из 47 стран-членов вдруг решит как-то бойкотировать Совет Европы. Мне кажется, это странно, никто этого до сих пор не делал. Если кто-то хочет, наверно, это их право, мы только можем сожалеть, что у нас нет диалога с коллегами", - подчеркнул Толстой.
Как отметил парламентарий, Россия в ПАСЕ выступает за прямой диалог с коллегами-депутатами, и российские парламентарии к нему готовы и везде говорят об этом.
"А вся история, которая преподносится как некий бойкот, это не более чем задетое самолюбие отдельных членов делегаций, которые не смогли воспрепятствовать возвращению России в Совет Европы", - считает он.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после воссоединения Крыма с Россией - в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
3160007
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Петр ТолстойГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияЛитваУкраинаВ мире
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