Толстой прокомментировал заявление депутатов Литвы о бойкоте сессии ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя высказывания депутатов из Литвы и позицию украинской делегации, заявил, что говорить о бойкоте осенней сессии ассамблеи пока рано, это "не более чем задетое самолюбие" тех, кто был против возвращения РФ в ПАСЕ.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России. Также член консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию в знак протеста против возвращения России в организацию.

"Я должен сказать: во-первых, когда любая страна бойкотирует Совет Европы, она себе в ногу стреляет. Мы только жалеем, что у нас нет возможности диалога с нашими коллегами из Украины и других стран. С другой стороны, мне кажется, говорить о том, что кто-то что-то бойкотирует, пока рано", - заявил Толстой журналистам.

Депутат выразил уверенность, что в январе коллеги из Украины "приедут в Парламентскую ассамблею Совета Европы и будут прекрасно здесь работать".

"Конечно, нам жаль, если любая из 47 стран-членов вдруг решит как-то бойкотировать Совет Европы. Мне кажется, это странно, никто этого до сих пор не делал. Если кто-то хочет, наверно, это их право, мы только можем сожалеть, что у нас нет диалога с коллегами", - подчеркнул Толстой.

Как отметил парламентарий, Россия в ПАСЕ выступает за прямой диалог с коллегами-депутатами, и российские парламентарии к нему готовы и везде говорят об этом.

"А вся история, которая преподносится как некий бойкот, это не более чем задетое самолюбие отдельных членов делегаций, которые не смогли воспрепятствовать возвращению России в Совет Европы", - считает он.