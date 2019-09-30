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РИА Новости

В Афганистане в ходе военной операции ликвидировали более 40 талибов

17:10 30.09.2019
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© AP Photo / Najim RahimВоеннослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз
Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз
© AP Photo / Najim Rahim
Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз. Архивное фото
КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 45 боевиков радикального движения "Талибан" в ходе военной операции в провинции Фарьяб на севере страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении 209-го военного корпуса "Шахин".
В заявлении говорится, что боевые действия между силовиками и боевиками происходили в уездах Кайсар, Алмар, Хваджа Сабз Пош, Ширин Тагаб, Гарзиван, Давлатабад, Кохистанат и Билчирагх, во время операции 45 боевиков "Талибана" были ликвидированы, еще 19 были ранены.
Также сообщается, что в ходе столкновений с боевиками пять афганских солдат погибли, 11 получили ранения.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация
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