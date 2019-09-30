В Афганистане в ходе военной операции ликвидировали более 40 талибов

Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз. Архивное фото

Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз

© AP Photo / Najim Rahim Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз

КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 45 боевиков радикального движения "Талибан" в ходе военной операции в провинции Фарьяб на севере страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении 209-го военного корпуса "Шахин".

В заявлении говорится, что боевые действия между силовиками и боевиками происходили в уездах Кайсар, Алмар, Хваджа Сабз Пош, Ширин Тагаб, Гарзиван, Давлатабад, Кохистанат и Билчирагх, во время операции 45 боевиков "Талибана" были ликвидированы, еще 19 были ранены.

Также сообщается, что в ходе столкновений с боевиками пять афганских солдат погибли, 11 получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.