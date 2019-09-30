ФАС не видит предпосылок для роста цен на молочную продукцию

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рынок молочной продукции высококонкурентен, а цены на нее во многом определяются покупательной способностью населения, - в таких условиях введение маркировки этих товаров не вызовет роста цен, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анна Мирочиненко.

Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме питьевого молока, кисломолочной продукции в потребительской упаковке и мороженого - они войдут в "Меркурий" с 1 ноября. Одновременно в России проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года.

"Какая-либо прямая связь между возможным ростом себестоимости продукции в связи с введением электронной сертификации и маркировки и ценами для конечного потребителя в условиях конкурентного рынка и ограниченности покупательной способности населения, по мнению ФАС России, отсутствует", - сказала Мирочиненко.

Она добавила, что ведомство работает над тем, чтобы маркировка не спровоцировала появления необоснованных барьеров для бизнеса.