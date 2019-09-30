ФАС не видит предпосылок для роста цен на молочную продукцию

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рынок молочной продукции высококонкурентен, а цены на нее во многом определяются покупательной способностью населения, - в таких условиях введение маркировки этих товаров не вызовет роста цен, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анна Мирочиненко.
Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме питьевого молока, кисломолочной продукции в потребительской упаковке и мороженого - они войдут в "Меркурий" с 1 ноября. Одновременно в России проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года.
"Какая-либо прямая связь между возможным ростом себестоимости продукции в связи с введением электронной сертификации и маркировки и ценами для конечного потребителя в условиях конкурентного рынка и ограниченности покупательной способности населения, по мнению ФАС России, отсутствует", - сказала Мирочиненко.
Она добавила, что ведомство работает над тем, чтобы маркировка не спровоцировала появления необоснованных барьеров для бизнеса.
"Сам процесс маркировки продукции не должен создавать необоснованных барьеров для бизнеса, существенно повышая их финансовые издержки. И ФАС России в этом направлении работает", - сказала представитель ведомства.