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РИА Новости

Еще восемь стран ЕС присоединились к механизму для расчетов с Ираном INSTEX

17:01 30.09.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Еще восемь стран ЕС приняли решение присоединиться к механизму для расчетов с Ираном INSTEX, сообщила РИА Новости специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи.
"Помимо трех стран-инициаторов создания механизма - Франции, Германии и Великобритании, - еще восемь стран ЕС уже приняли решение присоединиться. Сейчас еще должны добавиться две страны", - сказала Точчи в беседе с РИА Новости на полях ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай". При этом она не утончила, о каких именно странах идет речь.
Ранее стало известно, что к механизму намерена присоединится Швеция и Бельгия.
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.
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