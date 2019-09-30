Еще восемь стран ЕС присоединились к механизму для расчетов с Ираном INSTEX

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Еще восемь стран ЕС приняли решение присоединиться к механизму для расчетов с Ираном INSTEX, сообщила РИА Новости специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи.

"Помимо трех стран-инициаторов создания механизма - Франции, Германии и Великобритании, - еще восемь стран ЕС уже приняли решение присоединиться. Сейчас еще должны добавиться две страны", - сказала Точчи в беседе с РИА Новости на полях ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай". При этом она не утончила, о каких именно странах идет речь.

Ранее стало известно, что к механизму намерена присоединится Швеция и Бельгия.