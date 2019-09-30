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РИА Новости

В Нижегородской области ребенок получил ожоги во время игры с друзьями

17:01 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Восьмилетний мальчик получил ожоги ног при игре за гаражами в городе Кстово Нижегородской области, в региональном СУСК в беседе с корреспондентом РИА Новости опровергли распространяемую в соцсетях и СМИ версию о том, что его специально поджег другой ребенок.
По предварительным данным, днем 27 сентября группа школьников находилась на территории гаражного массива на улице Магистральной города Кстово, где восьмилетний мальчик получил ожоги ног второй-третьей степени. Пострадавший был госпитализирован в ожоговый центр.
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В местных СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях распространяется информация о том, что "школьника поджег один из учащихся просто затем, чтобы посмотреть, как горит человек".
"Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным результатам доследственной проверки, случившееся - результат неосторожного обращения с огнем, а не злой умысел", - заявили РИА Новости в пресс-службе СК по Нижегородской области.
Там рассказали, что у одного из школьников при себе была бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью, которая расплескалась при передаче от одного мальчика другому.
"Говорить о том, что это было сделано специально, нельзя. Версия о том, что это был умышленный поджог, не подтверждается", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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