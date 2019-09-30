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РИА Новости

Медведев назначил главой Рослесхоза Сергея Аноприенко

16:57 30.09.2019
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© Фото : Федеральное агентство по управлению государственным имуществомСергей Аноприенко
Сергей Аноприенко
© Фото : Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сергей Аноприенко из Росимущества назначен главой Рослесхоза, сообщается на сайте правительства РФ.
"Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Аноприенко с 2017 года занимал пост заместителя руководителя Росимущества.
Возглавляший Рослесхоз с 2014 года Иван Валентик в начале июля был освобожден от должности по его просьбе - в связи с переходом на другую работу. Временным исполняющим обязанности главы Рослесхоза стал заместитель руководителя ведомства Михаил Клинов.
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Правительство РоссииДмитрий МедведевРослесхозРосимуществоРоссияПолитика
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