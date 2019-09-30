Медведев назначил главой Рослесхоза Сергея Аноприенко

"Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Возглавляший Рослесхоз с 2014 года Иван Валентик в начале июля был освобожден от должности по его просьбе - в связи с переходом на другую работу. Временным исполняющим обязанности главы Рослесхоза стал заместитель руководителя ведомства Михаил Клинов.