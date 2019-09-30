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РИА Новости

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться 1,7 тысячи человек из-за тайфуна

16:57 30.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЯпонское море
Японское море
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Японское море. Архивное фото
ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Власти Японии объявили рекомендацию об эвакуации для 1,7 тысячи человек, проживающих на небольшом острове Ёнагуни недалеко от Тайваня, в связи с приближением мощного тайфуна "Митаг", уже унесшего жизни не менее 19 человек, передает телеканал NHK.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время тайфун находится к западу от Окинавы. Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – 40 метров в секунду, при порывах – до 55. Высота волн на море может достигать 10 метров.
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Как ожидается, в ночь с понедельника на вторник он затронет острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее циклон вновь изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится к концу недели на западное побережье главного острова Японии Хонсю.
В связи с приближением тайфуна были отменены не менее 30 внутренних авиарейсов.
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