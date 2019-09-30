Власти Японии рекомендовали эвакуироваться 1,7 тысячи человек из-за тайфуна

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Власти Японии объявили рекомендацию об эвакуации для 1,7 тысячи человек, проживающих на небольшом острове Ёнагуни недалеко от Тайваня, в связи с приближением мощного тайфуна "Митаг", уже унесшего жизни не менее 19 человек, передает Власти Японии объявили рекомендацию об эвакуации для 1,7 тысячи человек, проживающих на небольшом острове Ёнагуни недалеко от Тайваня, в связи с приближением мощного тайфуна "Митаг", уже унесшего жизни не менее 19 человек, передает телеканал NHK

По данным Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время тайфун находится к западу от Окинавы. Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – 40 метров в секунду, при порывах – до 55. Высота волн на море может достигать 10 метров.

Как ожидается, в ночь с понедельника на вторник он затронет острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее циклон вновь изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится к концу недели на западное побережье главного острова Японии Хонсю.