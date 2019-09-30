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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани рассказал, как региону удалось войти в топ-5 рейтинга по ЗОЖ

16:56 30.09.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. Краснодарскому краю удалось войти в пятерку лидеров в рейтинге регионов по приверженности здоровому образу жизни благодаря строительству спортплощадок и спорткомплексов, в том числе в отдаленных районах, а также введению в школах урока дзюдо, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, регионы Юга и Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.
Тройка лидеров не изменилась с прошлого года. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея. На пятом месте - Краснодарский край, при этом регион входит в число лидеров по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом (49,8%).

"То, что край в пятерке регионов-лидеров по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, вполне закономерно. Развитие спорта – одна из приоритетных задач, и мы много делаем, чтобы он был максимально доступным. Большие достижения начинаются с малого, с наличия спортивной площадки во дворе дома, с работающих кружков и секций. С 2006 года уже построено 600 спортплощадок, а начиная со следующего года будем ежегодно возводить по 20 многофункциональных плоскостных сооружений", - сказал Кондратьев.

Он также отметил, что школьные спортзалы, работающие до 22.00, также обеспечивают доступность занятий спортом для детей. "Знаю, что у ребят набирают популярность такие виды спорта, как самбо и дзюдо. В прошлом году мы пошли на эксперимент и в качестве третьего урока физкультуры ввели занятия по самбо. Нововведение прижилось, эти уроки проходят уже в 356 школах края. Мы строим малобюджетные спорткомплексы в самых отдаленных хуторах и станицах. Ежегодно будем возводить по 10 таких объектов. А в районах – центры единоборств. В планах 20 таких центров в следующем году и далее по 10 в год, чтобы к концу 2023 года такие объекты появились в каждом муниципалитете. На это из бюджета выделяем ежегодно 1 миллиард рублей", - отметил губернатор.
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По его данным, только в прошлом году в развитие спорта на Кубани было направлено 24 миллиарда рублей, из них семь миллиардов рублей являются средствами регионального бюджета.
"Главное, это дает результат. Для более чем 2,6 миллиона кубанцев спорт сегодня является образом жизни", - подчеркнул глава края.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевОбщество
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