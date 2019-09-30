Глава Кубани рассказал, как региону удалось войти в топ-5 рейтинга по ЗОЖ

КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. Краснодарскому краю удалось войти в пятерку лидеров в рейтинге регионов по приверженности здоровому образу жизни благодаря строительству спортплощадок и спорткомплексов, в том числе в отдаленных районах, а также введению в школах урока дзюдо, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, регионы Юга и Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Тройка лидеров не изменилась с прошлого года. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея. На пятом месте - Краснодарский край, при этом регион входит в число лидеров по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом (49,8%).

"То, что край в пятерке регионов-лидеров по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, вполне закономерно. Развитие спорта – одна из приоритетных задач, и мы много делаем, чтобы он был максимально доступным. Большие достижения начинаются с малого, с наличия спортивной площадки во дворе дома, с работающих кружков и секций. С 2006 года уже построено 600 спортплощадок, а начиная со следующего года будем ежегодно возводить по 20 многофункциональных плоскостных сооружений", - сказал Кондратьев.

Он также отметил, что школьные спортзалы, работающие до 22.00, также обеспечивают доступность занятий спортом для детей. "Знаю, что у ребят набирают популярность такие виды спорта, как самбо и дзюдо. В прошлом году мы пошли на эксперимент и в качестве третьего урока физкультуры ввели занятия по самбо. Нововведение прижилось, эти уроки проходят уже в 356 школах края. Мы строим малобюджетные спорткомплексы в самых отдаленных хуторах и станицах. Ежегодно будем возводить по 10 таких объектов. А в районах – центры единоборств. В планах 20 таких центров в следующем году и далее по 10 в год, чтобы к концу 2023 года такие объекты появились в каждом муниципалитете. На это из бюджета выделяем ежегодно 1 миллиард рублей", - отметил губернатор.

По его данным, только в прошлом году в развитие спорта на Кубани было направлено 24 миллиарда рублей, из них семь миллиардов рублей являются средствами регионального бюджета.