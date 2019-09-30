Профсоюз рассказал о состоянии моряков с горевшего в Южной Корее танкера

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне с загоревшегося в субботу в порту Южной Кореи танкера Stolt Groenland находятся в гостинице, они обеспечены питанием, паспорта и морские документы сохранились, сообщает в понедельник пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).
28 сентября, 11:19РИА НовостиМомент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
На танкере Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты и химикаты, 29 сентября прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, в их числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Среди моряков 10 россиян, в их числе капитан, свидетельствует список членов экипажа судна, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находились 21 член экипажа, они также были эвакуированы.
"Экипаж находится в гостинице: моряки обеспечены питанием и нормальными условиями проживания. Компания Stolt Tankers постоянно находится на связи с командой судна", - сообщает пресс-служба РПСМ со ссылкой на председателя дальневосточной регорганизации профсоюза Николая Суханова.
"К счастью, удалось спасти паспорта и морские документы... Судовладелец выделил средства на приобретение одежды, так как в момент взрыва на моряках была рабочая одежда. Экипаж попытался приступить к тушению возникшего пожара, но из-за быстрого распространения огня капитан принял решение об оставлении Stolt Groenland. Моряки действовали грамотно и слаженно: спустив шлюпку, они покинули судно", - приводятся в сообщении слова Суханова.
Как проинформировали РИА Новости в генконсульстве РФ в Пусане со ссылкой на капитана корабля, на борту судна Stolt Groenland были 10 россиян, никто не пострадал. Российский профсоюз моряков пока не получал обращений от экипажа, заявил РИА Новости представитель РПСМ. По данным портала Equasis, владелец судна - компания Stolt Tankers (Роттердам, Нидерланды, входит в Stolt Nielsen). По данным РПСМ, все члены экипажа танкера-химовоза Stolt Groenland – жители Приморского края, они работают по коллективному договору, заключенному между дальневосточной регорганизацией РПСМ и Stolt Tankers.