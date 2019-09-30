Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T16:55Z
https://ria.ru/20190930/1559287454.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/89/1559228988_0:277:3147:2047_1036x0_80_0_0_83f66e46e998943858b9bdcf22ade2b9.jpg
РИА Новости

Профсоюз рассказал о состоянии моряков с горевшего в Южной Корее танкера

16:55 30.09.2019
46
© REUTERS / YonhapПожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне с загоревшегося в субботу в порту Южной Кореи танкера Stolt Groenland находятся в гостинице, они обеспечены питанием, паспорта и морские документы сохранились, сообщает в понедельник пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
28 сентября, 11:19РИА Новости
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
На танкере Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты и химикаты, 29 сентября прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, в их числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Среди моряков 10 россиян, в их числе капитан, свидетельствует список членов экипажа судна, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находились 21 член экипажа, они также были эвакуированы.
"Экипаж находится в гостинице: моряки обеспечены питанием и нормальными условиями проживания. Компания Stolt Tankers постоянно находится на связи с командой судна", - сообщает пресс-служба РПСМ со ссылкой на председателя дальневосточной регорганизации профсоюза Николая Суханова.
"К счастью, удалось спасти паспорта и морские документы... Судовладелец выделил средства на приобретение одежды, так как в момент взрыва на моряках была рабочая одежда. Экипаж попытался приступить к тушению возникшего пожара, но из-за быстрого распространения огня капитан принял решение об оставлении Stolt Groenland. Моряки действовали грамотно и слаженно: спустив шлюпку, они покинули судно", - приводятся в сообщении слова Суханова.
Как проинформировали РИА Новости в генконсульстве РФ в Пусане со ссылкой на капитана корабля, на борту судна Stolt Groenland были 10 россиян, никто не пострадал. Российский профсоюз моряков пока не получал обращений от экипажа, заявил РИА Новости представитель РПСМ. По данным портала Equasis, владелец судна - компания Stolt Tankers (Роттердам, Нидерланды, входит в Stolt Nielsen). По данным РПСМ, все члены экипажа танкера-химовоза Stolt Groenland – жители Приморского края, они работают по коллективному договору, заключенному между дальневосточной регорганизацией РПСМ и Stolt Tankers.
000000
Обсудить 0
Южная КореяРоссия
Рекомендуем
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
На горевшем в Южной Корее танкере обнаружили утечку химикатов
РИА
Новости
Автомобиль скорой помощи
В Нижегородской области ребенок получил ожоги во время игры с друзьями
Весенняя посевная в Краснодарском крае
Власти Кубани направят средства на гранты сельхозкооперативам
Мужчины во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
Россия признает выборы в Афганистане, если подтвердится их честность
Лента
новостей
Офицеры Государственной фельдъегерской службы РФ в здании Государственной Думы РФ с документами проекта О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Счетная палата скоро внесет в Госдуму заключение на законопроект о бюджете
Министерство финансов США в Вашингтоне
Политическая эффективность новых санкций США будет нулевой, считает эксперт
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе. 11 декабря 2017
ЕС пытается привести в действие механизм INSTEX
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя "Рольфа" Петрова
Японское море
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться 1,7 тысячи человек из-за тайфуна
Мать и дочь
Роспотребнадзор рассказал, как правильно заниматься дома с детьми
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
Глава Южной Кореи заявил о подготовке к рабочей встрече между КНДР и США
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
КНДР надеется на скорое начало переговоров с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
Лента новостейМолния