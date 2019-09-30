Профсоюз рассказал о состоянии моряков с горевшего в Южной Корее танкера

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне с загоревшегося в субботу в порту Южной Кореи танкера Stolt Groenland находятся в гостинице, они обеспечены питанием, паспорта и морские документы сохранились, сообщает в понедельник пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

На танкере Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты и химикаты, 29 сентября прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, в их числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Среди моряков 10 россиян, в их числе капитан, свидетельствует список членов экипажа судна, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находились 21 член экипажа, они также были эвакуированы.

"Экипаж находится в гостинице: моряки обеспечены питанием и нормальными условиями проживания. Компания Stolt Tankers постоянно находится на связи с командой судна", - сообщает пресс-служба РПСМ со ссылкой на председателя дальневосточной регорганизации профсоюза Николая Суханова.

"К счастью, удалось спасти паспорта и морские документы... Судовладелец выделил средства на приобретение одежды, так как в момент взрыва на моряках была рабочая одежда. Экипаж попытался приступить к тушению возникшего пожара, но из-за быстрого распространения огня капитан принял решение об оставлении Stolt Groenland. Моряки действовали грамотно и слаженно: спустив шлюпку, они покинули судно", - приводятся в сообщении слова Суханова.