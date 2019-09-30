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РИА Новости

Глава МИД Абхазии обсудил в Москве новый раунд переговоров в Женеве

16:52 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове подготовку нового раунда женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась в понедельник в Москве.
"Основной темой состоявшихся переговоров стала подготовка к очередному раунду Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы российско-абхазских отношений, а также основные направления внешнеполитического взаимодействия", - заявили в МИД.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Андрей РуденкоМИД АбхазииМИД РФАбхазияРоссияГрузияВ мире
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