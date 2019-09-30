Глава МИД Абхазии обсудил в Москве новый раунд переговоров в Женеве

"Основной темой состоявшихся переговоров стала подготовка к очередному раунду Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы российско-абхазских отношений, а также основные направления внешнеполитического взаимодействия", - заявили в МИД.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.