Переселенцы с Севера смогут покупать в Тюмени строящееся жилье

ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Участники программы переселения из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области по программе "Сотрудничество" смогут выбирать жилье в стадии строительства. Ранее переселенцы могли приобретать по сертификату только готовое жилье на рынке первичного жилья, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Инициативные предложения главного управления строительства Тюменской области о возможности участия "долевок" в реализации программы "Сотрудничество" были приняты администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, регулирующий предоставление социальных выплат жителям ХМАО-Югры и ЯНАО.

Возможность приобретения жилья путем участия в долевом строительстве домов с применением эскроу-счетов планируется предусмотреть в рамках программы для бюджетников, соответствующий проект областного закона подготовлен, будет рассмотрен думой осенью. Также есть возможность приобретения "долевки" с использованием эскроу-счетов в программе "Молодая семья".

Мероприятия программы "Сотрудничество" осуществляются с 2005 года. Объем финансирования за период с 2005 по 2018 годы составил 4,7 млрд рублей. Социальные выплаты получили более 2,4 тысячи семей.