В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Ранее в ведомстве отметили, что с 1 апреля 2020 года планируют увеличить пенсии по гособеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году — предварительно на семь процентов. Это коснется почти четырех миллионов россиян, из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии.