В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
Ранее в ведомстве отметили, что с 1 апреля 2020 года планируют увеличить пенсии по гособеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году — предварительно на семь процентов. Это коснется почти четырех миллионов россиян, из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии.
Правительство также одобрило проект закона о бюджете Пенсионного фонда, в котором предусмотрены средства для индексации выплат.