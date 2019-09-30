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РИА Новости

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

16:44 30.09.2019 (обновлено: 01:50 01.10.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
Ранее в ведомстве отметили, что с 1 апреля 2020 года планируют увеличить пенсии по гособеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году — предварительно на семь процентов. Это коснется почти четырех миллионов россиян, из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии.
Правительство также одобрило проект закона о бюджете Пенсионного фонда, в котором предусмотрены средства для индексации выплат.
Процесс производства российских банкнот
12 сентября, 19:34РИА Новости
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Министерство труда и социальной защиты РФОбщество
Популярные комментарии
Кто за ельцина бегал голосовать, пенсия не нужна. Они от неё отказались 12 июня 1991 года.
30 сентября, 16:48
vvab6
1271402022
Неужели на бутылку водки добавят???? жуткая доброта...
30 сентября, 17:09
Vladidmir Kanygin
1091529028
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