Эксперт заявил о непредсказуемости предстоящих выборов в Косово

Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. 29 мая 2019. Архивное фото

Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. 29 мая 2019

БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Парламентские выборы в Косово станут самыми непредсказуемыми и важными с момента одностороннего провозглашения независимости в 2008 году и дадут шанс сменить правящую коалицию бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК), заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч 868 избирателей. Избирательная кампания стартовала 25 сентября.

"Мы считаем, что предстоящие выборы станут самыми непредсказуемыми с момента провозглашения независимости. Нынешняя правящая коалиция показала себя неспособной решить проблемы Косово. После 19 лет их правления власть характеризуют криминал, коррупция и кумовство. Напрасно потрачены два миллиарда евро налогоплательщиков ЕС", - заявил Бечирович.

"Эти выборы также самые важные с момента провозглашения независимости. Молодежь требует перемен, а в Косово живет самое молодое население в Европе, каждый второй моложе 30 лет. В избирательных списках 111,7 тысячи молодых людей, которые будут голосовать впервые", - указал эксперт.

По данным IFIMES, результаты социсследований показывают спад популярности правящей Демократической партии Косово (ДПК) экс-председателя парламента Кадри Весели, близкой "президенту" Хашиму Тачи. Коалиция "Альянса за будущее Косово" бывшего премьера Рамуша Харадиная и Социал-демократической партии Шпенда Ахмети не вошла в первую тройку по рейтингам.

"Поэтому завершение избирательной кампании определит победителя. Пока же минимальная разница в анкетах между двумя ведущими оппозиционными партиями - Демократический союз Косово (ДСК) и движением "Самоопределение", - отметил политолог.

Бечирович подчеркнул, что выдвинутый "Самоопределением" кандидатом в премьеры Альбин Курти лидирует по результатам опросов среди других претендентов от других политических партий и движений.