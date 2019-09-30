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РИА Новости

Эксперт заявил о непредсказуемости предстоящих выборов в Косово

16:44 30.09.2019
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© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в фотобанкКосовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. 29 мая 2019
Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. 29 мая 2019
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. 29 мая 2019. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Парламентские выборы в Косово станут самыми непредсказуемыми и важными с момента одностороннего провозглашения независимости в 2008 году и дадут шанс сменить правящую коалицию бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК), заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч 868 избирателей. Избирательная кампания стартовала 25 сентября.
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"Мы считаем, что предстоящие выборы станут самыми непредсказуемыми с момента провозглашения независимости. Нынешняя правящая коалиция показала себя неспособной решить проблемы Косово. После 19 лет их правления власть характеризуют криминал, коррупция и кумовство. Напрасно потрачены два миллиарда евро налогоплательщиков ЕС", - заявил Бечирович.
"Эти выборы также самые важные с момента провозглашения независимости. Молодежь требует перемен, а в Косово живет самое молодое население в Европе, каждый второй моложе 30 лет. В избирательных списках 111,7 тысячи молодых людей, которые будут голосовать впервые", - указал эксперт.
По данным IFIMES, результаты социсследований показывают спад популярности правящей Демократической партии Косово (ДПК) экс-председателя парламента Кадри Весели, близкой "президенту" Хашиму Тачи. Коалиция "Альянса за будущее Косово" бывшего премьера Рамуша Харадиная и Социал-демократической партии Шпенда Ахмети не вошла в первую тройку по рейтингам.
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"Поэтому завершение избирательной кампании определит победителя. Пока же минимальная разница в анкетах между двумя ведущими оппозиционными партиями - Демократический союз Косово (ДСК) и движением "Самоопределение", - отметил политолог.
Бечирович подчеркнул, что выдвинутый "Самоопределением" кандидатом в премьеры Альбин Курти лидирует по результатам опросов среди других претендентов от других политических партий и движений.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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