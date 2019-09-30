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РИА Новости

Ирак обвинил Израиль в причастности к атакам на военные базы

16:43 30.09.2019
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© РИА Новости / А. Савин / Перейти в фотобанкВид на Багдад
Вид на Багдад
© РИА Новости / А. Савин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расследование серии недавних атак на объекты иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" указывает на причастность к ним Израиля, заявил премьер-министр Ирака Адиль Абд аль-Махди телеканалу Al-Jazeera.
"Расследование атак на ряд объектов "Аль-Хашд аш-Шааби" указывает на то, что их исполнителем был Израиль", - цитирует Twitter телеканала заявление иракского премьера.
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Военные базы и склады оружия иракского ополчения подверглись неоднократным авиаударам, начиная с 19 июля, когда взрывы прогремели на базе Амерли. Аналогичные инциденты произошли 12 августа на базе Сакр, 20 августа на авиабазе аль-Бакр. 25 августа ополчение подтвердило, что двое его бойцов погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака. Также ополчение сообщает с августа о регулярных полетах неизвестных беспилотников над базами ополчения. Иракское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби" заявило 24 сентября, что согласно проводимому им расследованию часть атак на базы совершалась с территорий в Сирии, подконтрольных арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF). По предварительным данным ополчения, есть вероятность того, что атаки были осуществлены самими SDF в координации с Израилем, возможно, БПЛА просто были запущены с их территории. SDF отрицает причастность к нападениям.
Абд аль-Махди также прокомментировал напряженную ситуацию в регионе Персидского залива, заявив о необходимости "изгнать призрак войны из региона".
"Все говорят о готовности к переговорам, чтобы разрешить кризис… Мой визит в Саудовскую Аравию был нанесен с целью успокоить ситуацию, это означает, что есть готовность к уступкам", - отметил он. По мнению политика, "Саудовская Аравия ищет мира и разрешения кризиса в Йемене, что может стать ключом к разрешению кризиса в Заливе".
"Стороны, вовлеченные в кризис в Заливе, говорят о переговорах, и Саудовская Аравия и Иран готовы к переговорам", - отметил он, подтвердив, что Ирак способен оказать посреднические услуги для решения проблемы. "Несколько стран в регионе могут стать площадкой для переговоров и разрешения (кризиса - ред.), и Ирак - одна из них", - сказал премьер.
Абд аль-Махди нанес визит в Саудовскую Аравию 26 сентября. Он обсудил ситуацию в регионе с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, подчеркнув солидарность Ирака с Саудовской Аравией и ее стремлением обеспечить безопасность и стабильность своей территории.
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