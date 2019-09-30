Кабмин Украины хочет выделить миллиард гривен на погашение долгов горнякам

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины планирует выделить дополнительно 1 миллиард гривен (41,4 миллиона долларов) на погашение задолженности по заработной плате шахтерам, сообщается на сайте министерства энергетики и угольной промышленности.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что задолженность по заработной плате украинским шахтерам, по состоянию на 21 сентября, превышала сумму в 34,5 миллиона долларов, а в октябре может вырасти до 49,4 миллиона долларов.

"Правительство предложило внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым объем дополнительного финансирования угольной отрасли будет составлять 1 миллиард гривен. Эти средства будут использованы для погашения задолженности по заработной плате шахтерам", – сказано в сообщении на сайте министерства в понедельник.

Кроме того, в ведомстве отметили, что повышение эффективности работы предприятий, меры по модернизации и реструктуризации отрасли, введение новых лав будет способствовать уменьшению дотационной нагрузки на бюджет.