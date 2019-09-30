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РИА Новости

Кабмин Украины хочет выделить миллиард гривен на погашение долгов горнякам

16:42 30.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины планирует выделить дополнительно 1 миллиард гривен (41,4 миллиона долларов) на погашение задолженности по заработной плате шахтерам, сообщается на сайте министерства энергетики и угольной промышленности.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что задолженность по заработной плате украинским шахтерам, по состоянию на 21 сентября, превышала сумму в 34,5 миллиона долларов, а в октябре может вырасти до 49,4 миллиона долларов.
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"Правительство предложило внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым объем дополнительного финансирования угольной отрасли будет составлять 1 миллиард гривен. Эти средства будут использованы для погашения задолженности по заработной плате шахтерам", – сказано в сообщении на сайте министерства в понедельник.
Кроме того, в ведомстве отметили, что повышение эффективности работы предприятий, меры по модернизации и реструктуризации отрасли, введение новых лав будет способствовать уменьшению дотационной нагрузки на бюджет.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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