В СПЧ предложили обсудить совершенствование судебной системы и следствия

Мосгорсуд в понедельник поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения. До этого Тверской суд признал актера виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу" и в этот момент его начали задерживать.