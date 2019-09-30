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РИА Новости

В СПЧ предложили обсудить совершенствование судебной системы и следствия

16:42 30.09.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя решение суда по делу актера Павла Устинова, сказал, что считает необходимым совершенствовать работу следствия и российской судебной системы.
Мосгорсуд в понедельник поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения. До этого Тверской суд признал актера виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу" и в этот момент его начали задерживать.
"Хорошо, что услышан голос гражданского общества, деятелей культуры, общественников, правозащитников, журналистов. Дело пересмотрено. Но тем не менее адвокаты намерены обжаловать и этот приговор суда об условном сроке, поскольку считают Устинова полностью невиновным. И мы видим шарахание обвинения - то 3,5 года лишения свободы, то один год условно. Это говорит о том, что у обвинения и суда нет четкой позиции", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, это "еще раз говорит о необходимости совершенствования работы и следствия, и гособвинения, и российской судебной власти".
"Я думаю, что эта тема должна прозвучать на предстоящем заседании СПЧ с участием президента Российской Федерации (Владимиром Путиным)", - добавил правозащитник.
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