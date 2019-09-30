На сотрудников колонии, где изнасиловали осужденного, завели уголовное дело

ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительной колонии номер 9 в Соликамске, где двое заключенных избили и надругались над осужденным, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

По версии следствия, в результате халатного отношения к исполнению должностных обязанностей сотрудниками учреждения ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, 22 сентября двое осужденных 1986 и 1990 годов рождения изнасиловали в жилой секции отряда заключенного, который также отбывает наказание в этой колонии.

После инцидента, как отмечает СК, на территории исправительного учреждения произошла драка между осужденными, в ходе которой более 10 человек получили травмы.

"Следственным отделом по городу Соликамск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Ранее следователи по факту надругательства над заключенным ИК-9 возбудили уголовное дело по п. а ч.2 ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц").