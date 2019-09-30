Житель Калининграда обокрал квартиру и оставил в ней паспорт

КАЛИНИНГРАД, 30 сен - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры, в которой он оставил свой гражданский паспорт, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Как отметили в ведомстве, в полицию с заявлением обратилась жительница города Светлого, которая сообщила, что квартиру ее знакомой обокрали. Полицейские выяснили, что хозяйка квартиры перед отъездом за границу оставила ключи своей подруге. В один из дней женщина пришла проверить квартиру и обнаружила, что в помещении отжат стеклопакет.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка изъяли следы обуви и следы пальцев рук, а также в ходе осмотра полицейскими был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации одного из местных жителей. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 20-летнего подозреваемого и доставили в дежурную часть", - сообщили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что злоумышленник узнал об отсутствии хозяев в квартире, взломал окно, проник внутрь и похитил электроинструменты и золотую цепочку. Затем он стал приглашать в квартиру своих знакомых, где они распивали алкоголь. Как установили сотрудники полиции, похищенное подозреваемый успел продать, а деньги потратить.