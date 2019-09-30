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РИА Новости

Жителя Екатеринбурга обвинили в насилии над девочками

16:31 30.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.
"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Молодой человек 20 лет обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершенные с применением насилия).
По данным следствия, преступления совершены в конце апреля и начале мая 2019 года на территории Ленинского района Екатеринбурга. В первом случае обвиняемый выследил потерпевшую - девочку 2005 года рождения - у одного из магазинов, затем проследовал за ней в подъезд многоквартирного дома, где и совершил над ней действия сексуального характера, полагают следователи.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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Второе преступление было совершено в отношении девочки 2008 года рождения, которую злоумышленник заметил в маршрутном автобусе, считает следствие. Мужчина вышел вместе с девочкой на остановке, а затем в малолюдном месте совершил против ребенка преступление сексуального характера, отмечает СУСК.
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам в понедельник, что выявили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу вскоре после поступивших от граждан сигналов о совершении преступлений.
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Следственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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