Жителя Екатеринбурга обвинили в насилии над девочками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.

"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Молодой человек 20 лет обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершенные с применением насилия).

По данным следствия, преступления совершены в конце апреля и начале мая 2019 года на территории Ленинского района Екатеринбурга. В первом случае обвиняемый выследил потерпевшую - девочку 2005 года рождения - у одного из магазинов, затем проследовал за ней в подъезд многоквартирного дома, где и совершил над ней действия сексуального характера, полагают следователи.

Второе преступление было совершено в отношении девочки 2008 года рождения, которую злоумышленник заметил в маршрутном автобусе, считает следствие. Мужчина вышел вместе с девочкой на остановке, а затем в малолюдном месте совершил против ребенка преступление сексуального характера, отмечает СУСК.