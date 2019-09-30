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РИА Новости

Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию

16:31 30.09.2019 (обновлено: 16:34 30.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос читателя своего блога, почему он критикует СССР и Россию, но обходит вниманием "несовершенство западного общества".
Познер призвал разделить СССР и Россию. По его словам, Советский Союз "возник с обещанием построить новое, справедливое общество", а построил тоталитарное государство, которое "держалось на вере и страхе".

"Когда вера исчезла, а страх пропал, государство развалилось. Оно свое обещание не только не выполнило, а предало те идеалы, которые были объявлены его основой. За это я его не то, чтобы критикую, за это я осуждаю его", — заявил ведущий.

Говоря уже о России, он предложил читателю самому задуматься, за что он готов был бы хвалить это государство, и что оно "предложило, добилось такого, чем можно было бы гордиться", а также что дало людям.
Отвечая на вторую часть вопроса про Запад, Познер уточнил, что, на его взгляд, нет никакого "западного общества", а есть конкретные страны, в каждой из которых есть свои плюсы и свои минусы.
"И я вовсе не обхожу эти минусы, но живем мы с вами в России, а не в Голландии, и лично меня мало волнует то, как живут в Голландии, меня волнует то, как живут в России", — резюмировал телеведущий.
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Владимир ПознерРоссияСССРОбщество
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Почему-почему?... Обычный антисоветчик и русофоб. Вот почему.
30 сентября, 16:33
vvab6
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Пусть критикует израиль ..
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AAviaalex
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