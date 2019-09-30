Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос читателя своего Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос читателя своего блога , почему он критикует СССР и Россию, но обходит вниманием "несовершенство западного общества".

Познер призвал разделить СССР и Россию. По его словам, Советский Союз "возник с обещанием построить новое, справедливое общество", а построил тоталитарное государство, которое "держалось на вере и страхе".

"Когда вера исчезла, а страх пропал, государство развалилось. Оно свое обещание не только не выполнило, а предало те идеалы, которые были объявлены его основой. За это я его не то, чтобы критикую, за это я осуждаю его", — заявил ведущий.

Говоря уже о России, он предложил читателю самому задуматься, за что он готов был бы хвалить это государство, и что оно "предложило, добилось такого, чем можно было бы гордиться", а также что дало людям.

Отвечая на вторую часть вопроса про Запад, Познер уточнил, что, на его взгляд, нет никакого "западного общества", а есть конкретные страны, в каждой из которых есть свои плюсы и свои минусы.