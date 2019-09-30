"Аэрофлот" планирует со 2 июля 2020 года открыть рейсы в Мумбаи

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует со 2 июля 2020 года открыть регулярные рейсы из Москвы в индийский Мумбаи, сообщает пресс-служба компании.

Прямых регулярных рейсов из Москвы в Мумбаи в настоящее время нет. "Аэрофлот" летает только в один город Индии - Дели.

"Начало регулярных полетов по маршруту Москва - Мумбаи - Москва планируется со 2 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на рейсы в Мумбаи уже открыта. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus 330.