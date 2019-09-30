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РИА Новости

"Аэрофлот" планирует со 2 июля 2020 года открыть рейсы в Мумбаи

16:30 30.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаГород Мумбаи, Индия. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи
Город Мумбаи, Индия. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи
© РИА Новости / Евгений Безека
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует со 2 июля 2020 года открыть регулярные рейсы из Москвы в индийский Мумбаи, сообщает пресс-служба компании.
Прямых регулярных рейсов из Москвы в Мумбаи в настоящее время нет. "Аэрофлот" летает только в один город Индии - Дели.

"Начало регулярных полетов по маршруту Москва - Мумбаи - Москва планируется со 2 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на рейсы в Мумбаи уже открыта. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus 330.
Перевозчик планирует выполнять рейсы ежедневно по следующему расписанию: рейс SU0238 - вылет из московского аэропорта "Шереметьево" в 0:45, прибытие в аэропорт Чатрапати Шиваджи в 10:15 (время местное), рейс SU0239 - вылет из аэропорта Чатрапати Шиваджи в 11:45, прибытие в "Шереметьево" в 16:15 (время местное).
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
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