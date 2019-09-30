МИД прокомментировал "шумиху" в Грузии после встречи Лаврова и Залкалиани

Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ назвало "шумихой" заявления грузинских политиков после встречи глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Сергей Лавров и Давид Залкалиани встретились на полях Генассамблеи ООН на прошлой неделе. Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности. В МИД Грузии по ее итогам заявили, что "на встрече со стороны грузинской стороны был поднят вопрос деоккупации грузинских территорий".

"Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Нью-Йорке. К большому сожалению, мы вновь слышим в основном заезженные тезисы об "оккупации". Похоже, что наши грузинские коллеги озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров, сколько вопросами протокола и формата", - заявили в МИД РФ в понедельник.

В ведомстве добавили, что в Москве "убеждены в том, что интересы народов России и Грузии требуют прямого и честного разговора". "Состоявшаяся в Нью-Йорке первая за последние 12 лет встреча министров иностранных дел двух стран была ориентирована на то, чтобы искать пути выхода из той непростой ситуации, в которой оказались российско-грузинские отношения, в том числе в результате известных событий июня - июля сего года", - отметили российские дипломаты.

В МИД также выразили признательность Швейцарии, "которая на протяжении последних 11 лет представляет интересы России в Грузии и Грузии в России и благодаря содействию которой состоялась данная встреча".