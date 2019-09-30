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РИА Новости

Саудовская Аравия и Россия подготовили документы по прямому авиасообщению

16:25 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Авиационные власти Саудовской Аравии и России подготовили все документы для открытия прямого сообщения между Россией и королевством не только на время хаджа, оно может начаться, как только появится спрос на это направление, сказал посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.
"Мы очень хотим и стремимся установить прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией и не только во время хаджа. Я не сомневаюсь, что если будет спрос, то будет и предложение. Надо сказать, что между авиационными властями все подготовлено, документально все готово, для того чтобы, как только будет спрос, открыть прямое сообщение между нашими странами", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Хадж, то есть паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) - пятый и последний из основных актов поклонения, предписываемых исламом. Совершение хаджа является предписанным каждому мусульманину и мусульманке один раз в жизни, если они располагают такой возможностью.
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