Саудовская Аравия и Россия подготовили документы по прямому авиасообщению

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Авиационные власти Саудовской Аравии и России подготовили все документы для открытия прямого сообщения между Россией и королевством не только на время хаджа, оно может начаться, как только появится спрос на это направление, сказал посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.

"Мы очень хотим и стремимся установить прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией и не только во время хаджа. Я не сомневаюсь, что если будет спрос, то будет и предложение. Надо сказать, что между авиационными властями все подготовлено, документально все готово, для того чтобы, как только будет спрос, открыть прямое сообщение между нашими странами", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".