МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне рассказали, чем любят заниматься в поезде: чаще всего они наблюдают за сменой пейзажей за окном, слушают музыку, спят или читают, а вот знакомства со своими попутчиками выбирают лишь 4% опрошенных, сообщили в пресс-службе туркомпании USF.Travel, которая проводила опрос.

"Последние проведенные опросы в социальных сетях показали, что больше всего россияне любят наслаждаться меняющимися пейзажами за окном поезда. 33% голосов отданы респондентами в пользу данного варианта. По мнению пользователей, наша страна прекрасна в любое время года, поэтому наблюдение за ее красотами так популярно в дороге", - отметили в компании.

Второе по популярности занятие в пути - прослушивание музыки (25%). Еще 16% респондентов сообщили, что под стук колес очень хорошо спать, а 15% любят коротать время за чтением, причем большинство выбирают электронные книги.

"Реже всего проголосовавшие знакомятся в поездах с соседями, а также смотрят фильмы. Оба варианта набрали всего 4% голосов. Еще 3% поделились, что любят заниматься либо всем вышеперечисленным, либо играть в игры и сидеть в социальных сетях — в современном мире без гаджетов никуда", - уточнили эксперты.

Кроме того, результаты показали, что дорожных меломанов больше среди мужчин: 32% опрошенных сильного пола в дороге любят слушать музыку, в то время как среди женщин этот вариант набрал всего 19% голосов. Женщины чаще предпочитают проводить время, любуясь пейзажами и читая книги — эти варианты набрали 36% и 20% голосов соответственно. Среди мужчин оказалось всего 10% книголюбов, а вот смотреть на меняющееся за окном природу любят все (30% опрошенных среди мужчин).

"Также женщины оказались более общительными, так как 5% сообщили, что не против новых знакомств в дороге. Этот вариант поддержали всего 3% мужчин. Свободное время сильный пол предпочитает тратить на просмотр фильмов (6%), что не пользуется спросом у женщин (2%). Но есть и объединяющая черта у обоих полов — по 16% проголосовавших среди мужчин и женщин любят спать или просто отдыхать", - прокомментировали ситуацию в компании.

Предпочтения людей разных поколений отличаются не так заметно. На первом месте по популярности снова оказались пейзажи за окном — за этот вариант отдали 32% голосов людей в возрасте от 17 до 35 лет и 36% старше 35-ти. Сон в поезде почти одинаково нравится всем - 15% голосов среди молодежи и 18% среди людей более старшего возраста. При этом знакомство с соседями чуть привычнее для старшего поколения (7%), чем для молодого (4%).