Во Франции прошла минута молчания в память о Жаке Шираке

Понедельник во Франции объявлен днём Национального траура по Жаку Шираку, который скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Официальная церемония прощания с бывшим президентом Шираком прошла в церкви Сен-Сюльпис в Париже при участии французского президента Эммануэля Макрона, а также лидеров иностранных государств. Россию представлял президент Владимир Путин.