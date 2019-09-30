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РИА Новости

Во Франции прошла минута молчания в память о Жаке Шираке

16:23 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с Жаком Шираком
Церемония прощания с Жаком Шираком
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Церемония прощания с Жаком Шираком. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Минута молчания в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке в 15.00 (16.00 мск) прошла в государственных учреждениях и школах страны, сообщает телеканал BFMTV.
Также память бывшего французского лидера почтили депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента Франции.
Понедельник во Франции объявлен днём Национального траура по Жаку Шираку, который скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Официальная церемония прощания с бывшим президентом Шираком прошла в церкви Сен-Сюльпис в Париже при участии французского президента Эммануэля Макрона, а также лидеров иностранных государств. Россию представлял президент Владимир Путин.
Ширак будет похоронен в понедельник в атмосфере строгой приватности на кладбище Монпарнас в Париже, рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.
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