Во Франции прошла минута молчания в память о Жаке Шираке

ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Минута молчания в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке в 15.00 (16.00 мск) прошла в государственных учреждениях и школах страны, сообщает телеканал BFMTV.
Также память бывшего французского лидера почтили депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента Франции.
Понедельник во Франции объявлен днём Национального траура по Жаку Шираку, который скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Официальная церемония прощания с бывшим президентом Шираком прошла в церкви Сен-Сюльпис в Париже при участии французского президента Эммануэля Макрона, а также лидеров иностранных государств. Россию представлял президент Владимир Путин.
Ширак будет похоронен в понедельник в атмосфере строгой приватности на кладбище Монпарнас в Париже, рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.