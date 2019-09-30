Медведев надеется на диалог со Счетной палатой по проекту бюджета

"Как вы знаете, у нас сегодня состоялось внесение бюджета в Государственную думу - проект закона о государственном бюджете был подготовлен, внесён сегодня. Мы встречались на совещаниях, обсуждали отдельные аспекты его подготовки. Имея ввиду компетенцию Счетной палаты, я также надеюсь на то, что мы и уже в другом формате обсуждения этого законопроекта - обсуждения в стенах Государственной думы - тоже продолжим плотное сотрудничество для того, чтобы закон о государственном бюджете позволял решать важнейшие задачи, которые стоят перед нашей страной", - сказал Медведев на встрече с Кудриным в понедельник.