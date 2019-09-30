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РИА Новости

Медведев надеется на диалог со Счетной палатой по проекту бюджета

16:23 30.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 30 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ведомством при рассмотрении законопроекта о бюджете в Государственной думе.
"Как вы знаете, у нас сегодня состоялось внесение бюджета в Государственную думу - проект закона о государственном бюджете был подготовлен, внесён сегодня. Мы встречались на совещаниях, обсуждали отдельные аспекты его подготовки. Имея ввиду компетенцию Счетной палаты, я также надеюсь на то, что мы и уже в другом формате обсуждения этого законопроекта - обсуждения в стенах Государственной думы - тоже продолжим плотное сотрудничество для того, чтобы закон о государственном бюджете позволял решать важнейшие задачи, которые стоят перед нашей страной", - сказал Медведев на встрече с Кудриным в понедельник.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 14:49Радио Sputnik
В Госдуму внесен проект бюджета на 2020-2022 годы
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Счетная палатаДмитрий МедведевАлексей КудринГосдума РФРоссияЭкономика
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