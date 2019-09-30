ZIK, NewsOne и "112.Украина" обратились к Макрону за защитой

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Представители телеканалов ZIK, NewsOne и "112.Украина" обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой защитить свободу слова на Украине.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". В Нацсовете отметили, что компании нарушили программную концепцию, утвержденную регулятором, ретранслируя телеканал "112.Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112.Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.

"Сотрудники самых крупных информационных медиаструктур Украины, а именно "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины и защитить свободу слова в стране", - говорится в эфире информационно-аналитического проекта на телеканале ZIK.

В обращении говорится, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания – "коррумпированный орган, на работников которого уже неоднократно открывали дела за коррупцию и превышение полномочий". По словам представителей каналов, украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан "подмяли" под себя все структуры и суды. Также сотрудники телеканалов отмечают, что новые власти практикуют ограничение свободы слова на Украине, "угрожая работникам СМИ".

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.