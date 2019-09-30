Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T16:22Z
https://ria.ru/20190930/1559284512.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155792/20/1557922004_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8721067697f6f592126c5b1291c16c7c.jpg
РИА Новости

ZIK, NewsOne и "112.Украина" обратились к Макрону за защитой

16:22 30.09.2019
660
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
© AP Photo / Francois Mori
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Представители телеканалов ZIK, NewsOne и "112.Украина" обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой защитить свободу слова на Украине.
Нацсовет по вопросам телерадиовещания на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". В Нацсовете отметили, что компании нарушили программную концепцию, утвержденную регулятором, ретранслируя телеканал "112.Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112.Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
10 сентября, 23:50РИА Новости
Медведчук призвал журналистов бороться за свободу слова на Украине
"Сотрудники самых крупных информационных медиаструктур Украины, а именно "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины и защитить свободу слова в стране", - говорится в эфире информационно-аналитического проекта на телеканале ZIK.
В обращении говорится, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания – "коррумпированный орган, на работников которого уже неоднократно открывали дела за коррупцию и превышение полномочий". По словам представителей каналов, украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан "подмяли" под себя все структуры и суды. Также сотрудники телеканалов отмечают, что новые власти практикуют ограничение свободы слова на Украине, "угрожая работникам СМИ".
Раздача газет на Софийской площади в Киеве
17 января, 15:45РИА Новости
На Украине зафиксировали 235 случаев нарушений свободы слова за год
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
Протестные акции в Киеве
16 января, 13:29РИА Новости
Депутат Рады отметил ухудшение ситуации со свободой слова на Украине
461000
Обсудить 0
ZIK (телеканал)NewsOne112 УкраинаЭммануэль МакронУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Европы
Толстой высказался о контактах между Россией и Украиной в ПАСЕ
РИА
Новости
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
МИД прокомментировал "шумиху" в Грузии после встречи Лаврова и Залкалиани
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии разгорается сексуальный скандал вокруг премьера Джонсона
Бату Хасиков
Хасиков не выполнял госзадач на востоке Украины, заявили в Кремле
Лента
новостей
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Представители 15 стран прибыли в Россию на встречу по Арктике
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
В Кремле не знают об участии Джулиани в форуме евразийского партнерства
Логотип телеканала 112 Украина
Представитель ОБСЕ по СМИ обеспокоен ситуацией вокруг канала "112.Украина"
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Путин кратко пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Новак и Шефчович обсудили новое газовое законодательство Украины
Телеведущий Владимир Познер
Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
Лента новостейМолния