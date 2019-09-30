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РИА Новости

Толстой высказался о контактах между Россией и Украиной в ПАСЕ

16:19 30.09.2019
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© РИА Новости / Доминик БутенЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы обсуждать общие вопросы с Украиной на полях ПАСЕ, РФ уважает коллег, заявил глава российской делегации в Ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
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В Страсбурге в понедельник началась осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в Ассамблее. Глава новой украинской делегации в ассамблее Лиза Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".
"Я за то, чтобы поговорить. Я так понимаю, новый глава делегации Украины тоже за то, чтобы поговорить", - заявил Толстой журналистам, отвечая на вопрос о том, какой диалог может состояться между РФ и Украиной на Ассамблее и состоится ли он.
"Мы уважаем наших коллег, мы уважаем независимость Украины, мы уважаем выбор украинского народа, выбравшего депутатов Верховной рады, и у нас нет такой идеи, что априори каждый украинец - враг. У нас, наоборот, ровно обратная идея: мы Украину любим, и уверен, что все будет хорошо при участии госпожи (председателя ПАСЕ Лилианы Мори - ред.) Паскье, без ее участия", - добавил Толстой.
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
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Елизавета ЯськоПетр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраина
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