Толстой высказался о контактах между Россией и Украиной в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы обсуждать общие вопросы с Украиной на полях ПАСЕ, РФ уважает коллег, заявил глава российской делегации в Ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Страсбурге в понедельник началась осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в Ассамблее. Глава новой украинской делегации в ассамблее Лиза Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".

"Я за то, чтобы поговорить. Я так понимаю, новый глава делегации Украины тоже за то, чтобы поговорить", - заявил Толстой журналистам, отвечая на вопрос о том, какой диалог может состояться между РФ и Украиной на Ассамблее и состоится ли он.

"Мы уважаем наших коллег, мы уважаем независимость Украины, мы уважаем выбор украинского народа, выбравшего депутатов Верховной рады, и у нас нет такой идеи, что априори каждый украинец - враг. У нас, наоборот, ровно обратная идея: мы Украину любим, и уверен, что все будет хорошо при участии госпожи (председателя ПАСЕ Лилианы Мори - ред.) Паскье, без ее участия", - добавил Толстой.