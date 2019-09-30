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РИА Новости

Показатели инфляции и темпов роста ВВП вызывают вопросы, заявили в Госдуме

16:18 30.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
Сотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Сотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Показатели инфляции и темпов роста ВВП на 2020 год, предусмотренные во внесенном правительством в понедельник проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы, вызывают в Госдуме серьезные вопросы, сообщил журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Он подчеркнул, что "очень остро и серьезно" в Госдуме будет обсуждаться прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года. Предполагается, что ВВП в 2020 году в абсолютном выражении составит примерно 113 триллионов рублей, а дальше будет расти примерно на 8 триллионов рублей в год. Однако темпы роста ВВП во внесенном законопроекте снижаются по сравнению с теми, которые были утверждены на 2020 год при принятии предыдущего трехлетнего бюджета, отметил Макаров.
"Планировалось 2%, сегодня в законопроекте стоит цифра 1,7%. Думаю, что эту цифру придется очень серьезно обсуждать в парламенте, и эта цифра, безусловно, у многих вызывает сомнение", - сообщил глава бюджетного комитета. Очень серьезные вопросы вызывают и предложенные цифры по предполагаемой инфляции, сказал он.
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"В законе стоит 3%, между тем прогноз по инфляции Банка России, который, строго говоря, отвечает за этот показатель, эта цифра стоит 4%. Мы понимаем, насколько эта цифра важна, потому что эта цифра означает компенсацию очень многих вопросов, связанных и с пособиями, и с доходами населения. И поэтому, естественно, вопросы, связанные с инфляцией, в Госдуме будут рассматриваться очень серьезно", - заявил Макаров.
Он также обратил внимание, что в соответствии с предложенным правительством прогнозом темпы роста инвестиций на 2020 год снижаются с ранее предполагавшихся 7,6% до 5%. "В этой ситуации, естественно, возникает вопрос о том, если планируется снижение темпов роста инвестиций на федеральном уровне, то почему для регионов планируется увеличение темпов роста инвестиций", - заметил парламентарий.
Очень важный вопрос, по его словам, связан и с реальными предполагаемыми доходами населения на 2020 год. "Хотя мы видим, что по сравнению с 2019 годом они растут на 1,4%, в то же время необходимо отметить, что прогнозные темпы их роста сокращаются на 0,2% по сравнению с тем, что мы планировали в прошлом году. В данном случае реальные предполагаемые доходы растут, но не такими темпами, как мы планировали год тому назад", - констатировал Макаров. Он также сказал, что ключевым вопросом при рассмотрении парламентом проекта трехлетнего бюджета будут вопросы финансового обеспечение тех мер, которые были озвучены президентом в послании Федеральному собранию РФ и предложены в рамках поручений президента по итогам "прямой линии".
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