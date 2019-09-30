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РИА Новости

На Ямале осудили мужчину, напавшего на посетителей ТЦ с ножом

16:15 30.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сен - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа, ранивший ножом двух посетителей торгового центра, получил свыше семи лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел 1 мая в одном из ТЦ Нового Уренгоя. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина ранил ножом двух молодых людей в ходе конфликта, который разгорелся в очереди в ресторане быстрого питания.
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Согласно уточненной информации следствия, 21-летний посетитель ТЦ изначально вступил в конфликт с кассиром ресторана, ударив его кулаком в лицо. За работника общепита вступился один из клиентов. Скандалиста пытались оттащить другие посетители, но он подбежал к нему и дважды ударил ножом. После этого нападавший сбежал, отмахиваясь ножом от людей, старавшихся задержать его. Одного из них он ранил в живот у эскалатора. Пострадавших госпитализировали, а обвиняемого задержали полицейские.
Уголовное дело в отношении него следователи возбудили по статьям УК РФ о покушении на убийство и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя... Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.
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В ведомстве добавили, что молодой человек вину в преступлениях не признал и отказался давать показания.
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Ямало-Ненецкий автономный округСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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