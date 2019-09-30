На Ямале осудили мужчину, напавшего на посетителей ТЦ с ножом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сен - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа, ранивший ножом двух посетителей торгового центра, получил свыше семи лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел 1 мая в одном из ТЦ Нового Уренгоя. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина ранил ножом двух молодых людей в ходе конфликта, который разгорелся в очереди в ресторане быстрого питания.

Согласно уточненной информации следствия, 21-летний посетитель ТЦ изначально вступил в конфликт с кассиром ресторана, ударив его кулаком в лицо. За работника общепита вступился один из клиентов. Скандалиста пытались оттащить другие посетители, но он подбежал к нему и дважды ударил ножом. После этого нападавший сбежал, отмахиваясь ножом от людей, старавшихся задержать его. Одного из них он ранил в живот у эскалатора. Пострадавших госпитализировали, а обвиняемого задержали полицейские.

Уголовное дело в отношении него следователи возбудили по статьям УК РФ о покушении на убийство и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя... Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.