Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T16:15Z
https://ria.ru/20190930/1559284304.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/98/1557949891_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_10273c7c833dc854fd308d5fde47142b.jpg
РИА Новости

Представители 15 стран прибыли в Россию на встречу по Арктике

16:15 30.09.2019
463
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Представители 15 стран прибыли в Санкт-Петербург для участия в восьмой международной встрече государств-членов Арктического совета под эгидой Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.
"На встрече будут представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. От них приехали представители структур, курирующих вопросы безопасности, и научной общественности… Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии", - сказал он.
Национальный парк Русская Арктика
29 сентября, 17:25РИА Новости
Россия выступила за сотрудничество ради сохранения природы Арктики
Встреча в течение трех дней будет проходить на борту теплохода, который проследует из Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.
Российскую делегацию на встрече возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев. В ее состав также вошли представители администрации президента РФ, МИД, Минэнерго, Минтранса, МЧС, Минприроды, Минвостокразвития, Федерального агентства по делам национальностей, представители госкорпораций и бизнеса, руководители ряда научных учреждений. Также присутствует специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
Участники встречи во главе с Патрушевым в понедельник на Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки к могилам ленинградцев, погибших во время блокады города в годы Великой Отечественной войны. Также они посетили Российский этнографический музей, где ознакомились с уникальными предметами культуры и быта древних народов России. После этого погрузились на теплоход, который взял курс на остров Валаам.
Арктика
29 сентября, 17:15РИА Новости
В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики
Международные встречи государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности организуются в РФ под эгидой Совета безопасности с 2011 года. Они по традиции проходят в местах, где иностранные участники могут воочию увидеть не только разнообразие и богатство арктической природы России, но и ознакомиться с ходом крупных проектов по освоению Арктики. Прошлая встреча прошла в августе 2017 года в поселке Сабетта на Ямале, где расположены мощности по производству сжиженного природного газа в рамках большого международного проекта "Ямал СПГ".
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.
Статус наблюдателя в Арктическом совете могут получить неарктические государства, а также межправительственные, межпарламентские, всемирные, региональные и неправительственные организации, которые, с точки зрения совета, могут внести вклад в его работу.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
29 сентября, 17:19РИА Новости
Россия открыта для диалога по освоению Арктики, заявили в Совбезе
902001
Обсудить 1
Евгений АношинАрктикаАртур ЧилингаровНиколай ПатрушевРоссияВ мире
Рекомендуем
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
МИД прокомментировал "шумиху" в Грузии после встречи Лаврова и Залкалиани
РИА
Новости
Бату Хасиков
Хасиков не выполнял госзадач на востоке Украины, заявили в Кремле
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии разгорается сексуальный скандал вокруг премьера Джонсона
Здание Совета Европы
Толстой высказался о контактах между Россией и Украиной в ПАСЕ
Лента
новостей
Посол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
Лавров принял посла США Хантсмана, завершающего работу в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Путин кратко пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком
Вид города Эр-Рияд
Саудовская Аравия и Россия подготовили документы по прямому авиасообщению
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
ZIK, NewsOne и "112.Украина" обратились к Макрону за защитой
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Еще восемь стран ЕС присоединились к механизму для расчетов с Ираном INSTEX
Сотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
Показатели инфляции и темпов роста ВВП вызывают вопросы, заявили в Госдуме
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
В Кремле не знают об участии Джулиани в форуме евразийского партнерства
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин
Посол Саудовской Аравии анонсировал визит Путина в Эр-Рияд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
Лента новостейМолния