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РИА Новости

СК перенаправил обращение Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру

16:13 30.09.2019
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CC0 / Strikozec / Перевал Дятлова
Перевал Дятлова
CC0 / Strikozec /
Перевал Дятлова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. СК перенаправил в Генпрокуратуру обращение Фонда памяти группы Дятлова, в котором фонд просил о возобновлении следственных действий по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил РИА Новости в понедельник юрист фонда Евгений Черноусов.
Ранее сообщалось, что заявление подписали члены группы памяти Дятлова, Русское географическое общество, родственники погибших туристов и исследователи.
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"Поступил ответ от Следственного комитета. Мы просили возбудить уголовное дело или отказать. А они взяли и через два месяца направили наше обращение в Генеральную прокуратуру. Мы подготовили коллективное письмо с просьбой вернуть обращение в Следственный комитет. Генеральная прокуратура не имеет право ни возбуждать, ни отказывать в возбуждении уголовного дела", - сказал Черноусов.
Коллективное письмо подписали представители Фонда Дятлова и родственники погибших туристов. В ближайшие дни обращение будет направлено президенту и в СК.
Он подчеркнул, что Фонд Дятлова будет добиваться того, чтобы СК возобновил следственные действия по факту гибели туристов.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
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