СК перенаправил обращение Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. СК перенаправил в Генпрокуратуру обращение Фонда памяти группы Дятлова, в котором фонд просил о возобновлении следственных действий по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил РИА Новости в понедельник юрист фонда Евгений Черноусов.

Ранее сообщалось, что заявление подписали члены группы памяти Дятлова, Русское географическое общество, родственники погибших туристов и исследователи.

"Поступил ответ от Следственного комитета. Мы просили возбудить уголовное дело или отказать. А они взяли и через два месяца направили наше обращение в Генеральную прокуратуру. Мы подготовили коллективное письмо с просьбой вернуть обращение в Следственный комитет. Генеральная прокуратура не имеет право ни возбуждать, ни отказывать в возбуждении уголовного дела", - сказал Черноусов.

Коллективное письмо подписали представители Фонда Дятлова и родственники погибших туристов. В ближайшие дни обращение будет направлено президенту и в СК.

Он подчеркнул, что Фонд Дятлова будет добиваться того, чтобы СК возобновил следственные действия по факту гибели туристов.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.