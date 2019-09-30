В Кремле не знают об участии Джулиани в форуме евразийского партнерства

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российская сторона ничего не знает об участии или неучастии адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Международном форуме евразийского партнерства, который приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване.
"Российская сторона не знает ничего об участи Джулиани, об отмене его участия. И, собственно, его участие или неучастие никаким образом не может повлиять на прохождение завтрашнего мероприятия, а также форума, который будет одновременно проходить в Ереване, и который вместе с премьер-министром Пашиняном посетит президент Путин", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, кто пригласил Джулиани на мероприятие, кто хотел, чтобы он выступил, и почему он туда не приезжает.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 1 октября в Ереване на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проведет двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.