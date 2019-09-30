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РИА Новости

В Кремле не знают об участии Джулиани в форуме евразийского партнерства

16:12 30.09.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российская сторона ничего не знает об участии или неучастии адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Международном форуме евразийского партнерства, который приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване.
"Российская сторона не знает ничего об участи Джулиани, об отмене его участия. И, собственно, его участие или неучастие никаким образом не может повлиять на прохождение завтрашнего мероприятия, а также форума, который будет одновременно проходить в Ереване, и который вместе с премьер-министром Пашиняном посетит президент Путин", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, кто пригласил Джулиани на мероприятие, кто хотел, чтобы он выступил, и почему он туда не приезжает.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 1 октября в Ереване на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проведет двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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Никол ПашинянВЕЭСЕвразийский экономический союзДональд ТрампРудольф ДжулианиДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШААрменияВ мире
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