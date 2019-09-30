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РИА Новости

В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

16:09 30.09.2019
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© Flickr / Ronnie RobertsonСамолет Cessna
Самолет Cessna
© Flickr / Ronnie Robertson
Самолет Cessna. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Легкий двухмоторный самолет Cessna 421 упал и загорелся в штате Флорида на юго-востоке США, три  человека погибли, сообщает портал Click Orlando со ссылкой на местную полицию.
Крушение произошло в лесистой местности в городе Де-Ленд в воскресенье во второй половине дня. Откуда и куда направлялся самолет пока неизвестно.
По данным портала, причина крушения пока не установлена. Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию данного инцидента.
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