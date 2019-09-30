В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Легкий двухмоторный самолет Cessna 421 упал и загорелся в штате Флорида на юго-востоке США, три человека погибли, сообщает портал Click Orlando со ссылкой на местную полицию.
Крушение произошло в лесистой местности в городе Де-Ленд в воскресенье во второй половине дня. Откуда и куда направлялся самолет пока неизвестно.
По данным портала, причина крушения пока не установлена. Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию данного инцидента.
11 сентября, 14:13РИА НовостиВ США разбился грузовой самолет