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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Устинова

16:06 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАктер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы
Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кремль, как в остальных случаях с решениями суда, не комментирует исход апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.
Мосгорсуд в понедельник поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения. Ранее Тверской суд признал актера виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.
"Ну, мы не комментируем решение суда, не будем делать это и сейчас. Собственно, вот, что я вам могу ответить. Но действительно, когда мы просили дождаться результатов апелляции, собственно, мы имели в виду, что не стоит делать скоропостижных выводов", - сказал Песков.
На вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что решение "подозрительным образом" совпало с тем, что рекомендовал назначить Устинову глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь президента ответил: "Это я никак не могу объяснить. Это нужно, наверное, спрашивать в суде".
Отвечая на вопрос, является ли заявление Золотова давлением на суд, Песков заметил, что "влияние на суд является недопустимым".
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