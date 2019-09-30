Мобильные комплексы вакцинации заработали в Московской области

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В преддверии сезона гриппа и ОРВИ в Подмосковье начали работу мобильные комплексы вакцинации. В рамках осенней прививочной кампании такие комплексы появились в 29 региональных муниципалитетах. Пройти процедуру может любой желающий, сообщил телеканал В преддверии сезона гриппа и ОРВИ в Подмосковье начали работу мобильные комплексы вакцинации. В рамках осенней прививочной кампании такие комплексы появились в 29 региональных муниципалитетах. Пройти процедуру может любой желающий, сообщил телеканал "360"

В комплексах вакцинации работают квалифицированные врачи, каждый из которых уже сделал необходимые прививки.

"Чтобы привлечь как можно больше людей, мы организовали так называемый флешмоб. В детском отделении наши сотрудники вышли с плакатами, что мы против гриппа. Мы выложили эти фотографии в соцсети. Мы также сами вакцинировались", – отметила заместитель главного врача по внебольничной помощи местной больницы Елена Томбова.

Мобильные комплексы вакцинации установили в наиболее посещаемых местах города. Чтобы сделать прививку, необходимо взять с собой полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

"Много людей приходит. Это очень удобно. Многие передают своим родственникам, приводят пожилых людей, которые живут в соседних домах. Им трудно дойти до поликлиники, а к нам приходят", – рассказала фельдшер Анастасия Хамаева.