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РИА Новости
Новости Подмосковья

Мобильные комплексы вакцинации заработали в Московской области

16:05 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В преддверии сезона гриппа и ОРВИ в Подмосковье начали работу мобильные комплексы вакцинации. В рамках осенней прививочной кампании такие комплексы появились в 29 региональных муниципалитетах. Пройти процедуру может любой желающий, сообщил телеканал "360".
В комплексах вакцинации работают квалифицированные врачи, каждый из которых уже сделал необходимые прививки.
"Чтобы привлечь как можно больше людей, мы организовали так называемый флешмоб. В детском отделении наши сотрудники вышли с плакатами, что мы против гриппа. Мы выложили эти фотографии в соцсети. Мы также сами вакцинировались", – отметила заместитель главного врача по внебольничной помощи местной больницы Елена Томбова.
Мобильные комплексы вакцинации установили в наиболее посещаемых местах города. Чтобы сделать прививку, необходимо взять с собой полис обязательного медицинского страхования и паспорт.
"Много людей приходит. Это очень удобно. Многие передают своим родственникам, приводят пожилых людей, которые живут в соседних домах. Им трудно дойти до поликлиники, а к нам приходят", – рассказала фельдшер Анастасия Хамаева.
Также в мобильном комплексе вакцинации есть оборудование, чтобы проверить давление, уровень сахара или сделать ЭКГ. Передвижные комплексы вакцинации в Московской области будут работать до конца ноября.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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