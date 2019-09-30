Под Тюменью запустили первую очередь завода энергооборудования

ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Технический центр с цехом сборки модульного оборудования для распределенной энергетики открылся на площадке тюменского индустриального парка "Боровский", объем инвестиций в первую очередь проекта составил почти 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Этот цех стал первой очередью завода. До 2022 года его дополнят логистический распределительный комплекс, цех ремонта и испытаний электростанций и центр обучения сервисных инженеров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что продукция тюменского завода будет востребована предприятиями нефтегазовой и горно-обогатительной промышленности, сельхозпроизводителями и сферой ЖКХ. Поддержку в реализации проекта оказало правительство Тюменской области и Агентство инфраструктурного развития.