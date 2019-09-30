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РИА Новости
Тюменская область

Под Тюменью запустили первую очередь завода энергооборудования

16:01 30.09.2019 (обновлено: 17:11 30.09.2019)
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Тюмень
Города России. Тюмень
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Технический центр с цехом сборки модульного оборудования для распределенной энергетики открылся на площадке тюменского индустриального парка "Боровский", объем инвестиций в первую очередь проекта составил почти 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Этот цех стал первой очередью завода. До 2022 года его дополнят логистический распределительный комплекс, цех ремонта и испытаний электростанций и центр обучения сервисных инженеров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что продукция тюменского завода будет востребована предприятиями нефтегазовой и горно-обогатительной промышленности, сельхозпроизводителями и сферой ЖКХ. Поддержку в реализации проекта оказало правительство Тюменской области и Агентство инфраструктурного развития.
"Мы готовы поддерживать начинания и стремления компании к дальнейшему развитию. Уверен, что создание собственной производственной площадки станет мощным стимулом к завоеванию новых рынков и реализации масштабных проектов", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Российские рубли
26 сентября, 14:20Тюменская область
Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования
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