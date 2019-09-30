Хасиков не выполнял госзадач на востоке Украины, заявили в Кремле

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никаких специальных госзадач, связанных с востоком Украины, глава Калмыкии Бату Хасиков не выполнял, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова губернатора о том, что вместе с новым врио главы Элисты, полковником вооруженных сил ДНР Дмитрием Трапезниковым, он выполнял "государственные задачи".

Глава Калмыкии Бату Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором, в частности, отметил, что знает Трапезникова лично, они "вместе работали, выполняли государственные задачи".

"Нет, никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял. Возможно, он выполнял другие задачи. Но почему бы вам не адресовать этот вопрос именно ему?" - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов пояснить, какого рода государственные задачи мог выполнять губернатор одного из российских регионов на востоке Украины.

"В данном случае это не касается востока Украины", - добавил он.

На вопрос журналистов, рассматривают ли в Кремле руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР как некий кадровый резерв, Песков ответил, что подобные назначения - "это исключительно прерогатива главы региона", и все вопросы о целесообразности того или иного назначения стоит адресовать именно ему.

"Здесь главное - чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием", - добавил Песков.

Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре, учился в Донецке. С 2010 по 2012 годы работал первым замглавы Петровского районного совета в городе Донецке. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР, в 2015 - первым замруководителя администрации главы ДНР, в 2016 году - зампредседателя совета министров ДНР.