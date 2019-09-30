СМИ: в Москве гастарбайтер изнасиловал женщину и ее семилетнего сына

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве женщина сообщила полиции, что ее семилетнего сына и ее саму изнасиловал рабочий из Белоруссии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Мещанском районе столицы. Мужчина делал ремонт дома у 48-летней москвички и временно проживал в ее квартире.
Как сообщили оперативники, с письменным заявлением женщина не обращалась.
Личность насильника установили, им оказался 48-летний уроженец Гомеля. Официально мужчина нигде не работает.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.