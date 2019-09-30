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РИА Новости

СМИ: в Москве гастарбайтер изнасиловал женщину и ее семилетнего сына

15:59 30.09.2019 (обновлено: 23:54 30.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве женщина сообщила полиции, что ее семилетнего сына и ее саму изнасиловал рабочий из Белоруссии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Мещанском районе столицы. Мужчина делал ремонт дома у 48-летней москвички и временно проживал в ее квартире.
Как сообщили оперативники, с письменным заявлением женщина не обращалась.
Личность насильника установили, им оказался 48-летний уроженец Гомеля. Официально мужчина нигде не работает.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.
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МВД РФМоскваБелоруссияПроисшествия
Популярные комментарии
Никто не ожидал такого гражданства от гастарбайтера да?
30 сентября, 16:09
ШдШампунь для Мозга
37162204
Внезапно. Часто у нас в стране женщины-разведёнки приглашают пожить гастарбайтеров? А он такой негодяй ещё и сыну присунул. Да явно женщина обиделась когда мужик доделал ремонт и сказал досвидос, у себя на родине в 3 раза моложе найду и без обузы.
30 сентября, 16:15
ИРИван Русский
26211112
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