Правительство Украины намерено сократить число эпидемиологических вспышек

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Кабмин Украины планирует за 5 лет уменьшить на 30% число эпидемиологических вспышек и на 5% уровень смертности, следует из проекта программы деятельности правительства, обнародованной в понедельник на сайте Верховной рады.

Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы своих действий на пять лет. Согласно законодательству, после утверждения программы правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

"Мы рассчитываем уменьшить количество эпидемиологических вспышек на 30%", - говорится в документе.

Кабмин также планирует уменьшить уровень смертности на Украине на 5%.

"Мы усовершенствуем систему экстренной медицинской помощи, для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города. В результате применения современной интенсивной терапии возрастет количество спасенных жизней", - следует из программы.

Ранее в пресс-службе Минздрава Украины сообщили, что около 58 тысяч человек заболели корью в стране с начала года.