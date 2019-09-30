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РИА Новости

Правительство Украины намерено сократить число эпидемиологических вспышек

15:58 30.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Кабмин Украины планирует за 5 лет уменьшить на 30% число эпидемиологических вспышек и на 5% уровень смертности, следует из проекта программы деятельности правительства, обнародованной в понедельник на сайте Верховной рады.
Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы своих действий на пять лет. Согласно законодательству, после утверждения программы правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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"Мы рассчитываем уменьшить количество эпидемиологических вспышек на 30%", - говорится в документе.
Кабмин также планирует уменьшить уровень смертности на Украине на 5%.
"Мы усовершенствуем систему экстренной медицинской помощи, для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города. В результате применения современной интенсивной терапии возрастет количество спасенных жизней", - следует из программы.
Ранее в пресс-службе Минздрава Украины сообщили, что около 58 тысяч человек заболели корью в стране с начала года.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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