Экс-президент Армении Кочарян вернулся в СИЗО после медобследования

ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян вернулся в СИЗО после обследования в больнице, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян.

Ранее Навикян заявила, что Кочарян находится в медицинском центре, где проходит обследование. Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян сообщил РИА Новости, что обследование было плановым.

"Кочарян прошел медицинское обследование и был возвращен (в СИЗО - ред.)", - сказала Навикян.

Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.