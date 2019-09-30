Экс-президент Армении Кочарян вернулся в СИЗО после медобследования

ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян вернулся в СИЗО после обследования в больнице, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян.
Ранее Навикян заявила, что Кочарян находится в медицинском центре, где проходит обследование. Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян сообщил РИА Новости, что обследование было плановым.
"Кочарян прошел медицинское обследование и был возвращен (в СИЗО - ред.)", - сказала Навикян.
Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.