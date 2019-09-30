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РИА Новости

Южная Осетия и Грузия обсудят ситуацию с блокпостом на границе

15:54 30.09.2019
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 30 сен - РИА Новости. Представители Южной Осетии и Грузии 1 октября в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) обсудят ситуацию вокруг грузинского блокпоста, размещенного вблизи югоосетинского села Цнелис, заявил полпред президента республики по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева.
"Позиция Южной Осетии по этому вопросу с самого начала была одна, и она остается неизменной - пост незаконно выставлен на территории республики, и он должен быть снят", - приводит его слова Sputnik Южная Осетия.
Цхинвал
5 сентября, 09:29РИА Новости
Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
По словам полпреда, встреча состоится в приграничном селе Эргнети (Грузия), единственной темой обсуждения в пятый раз станет блокпост грузинской полиции, добавляет Sputnik.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории. Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.
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SputnikМурат ДжиоевЮжная ОсетияГрузияВ мире
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