Южная Осетия и Грузия обсудят ситуацию с блокпостом на границе

ЦХИНВАЛ, 30 сен - РИА Новости. Представители Южной Осетии и Грузии 1 октября в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) обсудят ситуацию вокруг грузинского блокпоста, размещенного вблизи югоосетинского села Цнелис, заявил полпред президента республики по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории. Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.