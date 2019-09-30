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РИА Новости

Россияне с высоким риском гипертонического криза получат тонометры

15:52 30.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© РИА Новости / Антон Денисов
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Измерение артериального давления . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Около 2,5 миллиона россиян с высоким риском развития гипертонического криза получат специальные тонометры, которые будут передавать информацию лечащему врачу, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"В программу модернизации первичного звена мы заложили мероприятия по обеспечению (тонометрами) примерно 2,5 миллиона человек - это самый высокий риск кризовой гипертонии", - сказала Скворцова на совместном заседании президиумов правления "Опоры России" и Ассоциации "Некоммерческой организации "ОПОРА".
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Она пояснила, что информация с тонометров будет передаваться лечащему врачу или операторам, которые в экстренном случае вызовут скорую помощь.
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Вероника СкворцоваРоссияОбщество
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