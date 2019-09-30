Россияне с высоким риском гипертонического криза получат тонометры

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Около 2,5 миллиона россиян с высоким риском развития гипертонического криза получат специальные тонометры, которые будут передавать информацию лечащему врачу, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"В программу модернизации первичного звена мы заложили мероприятия по обеспечению (тонометрами) примерно 2,5 миллиона человек - это самый высокий риск кризовой гипертонии", - сказала Скворцова на совместном заседании президиумов правления "Опоры России" и Ассоциации "Некоммерческой организации "ОПОРА".