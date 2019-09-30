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РИА Новости

В Ингушетии завели дело на напавшего с ножом на полицейских

15:51 30.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 сен - РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который с ножом напал на полицейских, ранив одного из них, при этом сам получил ранение после того, как сотрудники полиции применили табельное оружие, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее республиканское МВД сообщило, что нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Карабулак на маршруте патрулирования для проверки документов был остановлен подозрительный гражданин. На требование сотрудников полиции предоставить документы мужчина стал вести себя агрессивно и набросился на них, угрожая ножом. В соответствии с законом "О полиции" сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. Один из полицейских при задержании злоумышленника получил резаные раны руки, ему оказана медицинская помощь. Личность нападавшего установлена, это 18-летний житель Карабулака.
Полиция
20 сентября, 10:44РИА Новости
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"В отношении 18-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
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