В Android появилась новая функция

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает Android Police

Отмечается, что данная опция позволит одновременно отключить все программы, которые находятся в режиме бета-тестирования, очистить "список желаний", отписаться от уведомлений о выходе новых программ или игр.

Для того чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо зайти в раздел общих настроек телефона и выбрать соответствующий пункт.