В Android появилась новая функция

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает Android Police.
Отмечается, что данная опция позволит одновременно отключить все программы, которые находятся в режиме бета-тестирования, очистить "список желаний", отписаться от уведомлений о выходе новых программ или игр.
Для того чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо зайти в раздел общих настроек телефона и выбрать соответствующий пункт.
Как отмечает издание, эта опция позволит устранить неполадки в работе гаджета в случае, если их точная причина неизвестна.
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