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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина

15:50 30.09.2019 (обновлено: 17:08 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
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"Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, считают ли в Кремле, что настало время вмешаться и решить эту ситуацию.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А если, не разрулят ситуацию в минздраве, то сменить весь состав минздрава!!!
30 сентября, 17:15
Kolia Kolia
8253001
Пускай только москвичей лечат, а из других городов нечего приезжать - там своя сильная медицина должна быть!
30 сентября, 17:29
Анатолий Сердюков
31120147
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